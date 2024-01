Sistema immunitario: come rinforzarlo in gravidanza?

Una domanda di: Anna

Ho 36 anni sono alla 6^ settimana di gravidanza, vorrei sapere quale integratore per aumentare le difese immunologiche posso prendere, considerato che sono in continuazione influenzata e con tosse persistente e decimi di febbre 37,1 e a volte arrivano a 37,4. Grazie in anticipo per la risposta.



Antonello Sannia

Cara signora, il migliore e più efficace sostegno per le difese immunitarie è uno stile di vita corretto. Che significa alimentazione sana, attività fisica regolare, riposo notturno sufficiente. Una dieta e sana quando prevede il consumo di “un po’ di tutto” cioè è varia, ben bilanciata e, allo stesso tempo, ragionevolmente calorica. I dolciumi (zucchero semplice) andrebbero eliminati quasi del tutto perché portano squilibrio nel microbiota intestinale, l’insieme di germi buoni che abitano l’intestino e sono di sostegno al sistema immunitario. Le proteine, quindi carne, pesce, uova, legumi, formaggi vanno alternati, ma per quanto riguarda carne e formaggio andrebbero consumati in quantità inferiori rispetto al pesce e ai legumi. Niente vino né altri alcolici ovviamente (vietati drasticamente in gravidanza). L’attività fisica è importantissima, ma non occorre fare chissà che: basta camminare 45 minuti al giorno. Anche dormire un numero di ore adeguato è di primaria importanza per favorire il lavoro del sistema immunitario: l’ideale è non coricarsi oltre le 10 di sera perché il sonno nelle prime ore della notte permette un migliore recupero delle energie ed è, in generale, è più benefico. Tra le sostanze naturali amiche del sistema immunitario c’è il tè verde che le consiglio di bere al mattino in alternativa al caffè. Cordialmente.

