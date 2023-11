Slinda e sanguinamento: meglio sospenderla?

Una domanda di: Nico

Io sto assumendo la pillola Slinda da circa 18 giorni. Ho avuto il ciclo il 16 novembre e ho iniziato ad assumere la pillola. Ma dopo 14 giorni si è

ripresentato di nuovo ciclo. È normale questa cosa? Sono intenzionata a finire il blister e sospendere. Cosa succede alla sospensione? Il ciclo mi

tornerà regolare?



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Le pillole con solo progestinico come Slinda, ossia senza estrogeno, hanno una capacità di controllare il ciclo inferiore rispetto alle pillole estro-progestiniche che probabilmente lei non può assumere. Comunque tutte le pillole il primo mese causano perdite più o meno continue per cui interrompere non ha senso.

Con Slinda i primi 3 mesi possono essere in questo senso critici ma generalmente poi tutto migliora.

Il mio consiglio di continuare l’assunzione.



