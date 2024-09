Slinda: i bioflavonoidi da agrumi possono comprometterne l’efficacia?

L'eventualità che un integratore a base di bioflavonoidi riduca l'efficacia contraccettiva della pillola Slinda (drospirenone).

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Eleonora, al momento non ci sono segnalazioni di interazioni tra i bioflavonoidi e il drospirenone (Slinda). Studi condotti in laboratorio hanno ipotizzato che anche i bioflavonoidi potrebbero interferire con il metabolismo dei farmaci, ma non è chiaro quale sia la rilevanza clinica di questa osservazione. Ritengo improbabile che l’integratore riduca l’efficacia contraccettiva, ma le consiglio di valutare con il medico curante o il ginecologo/la ginecologa la possibilità di assumerlo. Cordiali saluti.

Gli Specialisti Rispondono

Gli eventuali disturbi della sfera psichica come depressione, disturbo d'ansia, attacchi di panico richiedono cure mirate anche in gravidanza. Spetta al ginecologo in accordo con lo psichiatra prescrivere la terapia più idonea, tenendo conto che le benzodiazepine non sono consigliabili dal secondo trimestre... »

Gli Specialisti Rispondono

Durante la gravidanza il collo dell'utero di norma ha una lunghezza compresa tra 33 e 40 millimetri: è motivo di allarme un raccorciamento dai 25 millimetri in giù. »

Gli Specialisti Rispondono

La ridatazione ecografica della gravidanza è un'eventualità che di per sé non segnala che qualcosa non va. Spetta comunque al ginecologo che effettua l'ecografia fornire tutte le informazioni del caso. »