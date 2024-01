Slinda: si può non sospenderla mai per evitare il sanguinamento?

Una domanda di: Grazia

Prendo la pillola Slinda da 28 compresse di cui 4 placebo. Dopo la 24^ pillola attiva mi è venuta la mestruazione da sospensione. Volevo sapere se è necessario fare questa sospensione di 4 giorni o si può prendere già un altro blíster dopo le 24 pillole attive per non avere il ciclo. Ho 40 anni, 3 figli e ho il ciclo da 28 anni. Quindi, oltre alla contraccezione, prendo la pillola anche per non avere più il ciclo.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Grazia, quello che lei propone si può senz'altro fare, però tenga presente che, comunque, anche saltando il periodo di sospensione, a un certo punto il sanguinamento inizia a manifestarsi. Quando succede è opportuno fare la pausa di quattro giorni (come previsto per Slinda) e poi ricominciare con la nuova confezione. Cordialmente.