Sogni erotici dopo il trasferimento di embrioni: perché?

Una domanda di: Grazia

Salve, ho trasferito due embrioni in terza giornata una settimana fa. Come mai nel post transfer mi capita spesso di fare sogni erotici e di avere orgasmi notturni involontari? C’è una qualche correlazione tra questi sintomi e l’instaurarsi della gravidanza?



Annalisa Pistuddi Annalisa Pistuddi

Gentile signora, posto che non si può mai essere troppo categorici quando si tratta di interpretare e motivare i sogni, quindi la prego di non essere così perentoria nella sua richiesta “come mai mi capita spesso”, credo che potrebbe esserci una correlazione sia legata agli ormoni della gravidanza sia alla situazione emotiva di benessere che la gravidanza ha indotto. Sapere di essere incinta le permette di lasciarsi andare, le ha regalato un nuovo equilibrio e, allo stesso tempo, mettendola a contatto con una dimensione del tutto nuova, quella della maternità, appunto, l’ha resa più aperta, più ricettiva nei confronti di nuove sensazioni che trovano la loro fonte nei sogni dove la sessualità spesso viene vissuta in modo più libero e spontaneo. Anche gli orgasmi fanno parte di un sogno realizzato, rappresentano uno stato di serenità che forse ora può concedersi. Se sta bene e tutto ciò la gratifica, come sembra dalle sue parole, potrebbe anche scegliere di non farsi troppe domande e di godersi veramente questa piacevolissima situazione onirica, senza volere a tutti i costi trovare una spiegazione. A volte è molto meglio vivere quel che arriva con lievità, senza cercare spiegazioni scientifiche che potrebbero privare uno spazio gradevolissimo di tutto il suo incanto. Con cordialità.

