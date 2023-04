Solo “preliminari”: potrei essere incinta?

Una domanda di: Martina

Volevo chiederle aiuto. Domenica io e il mio ragazzo non abbiamo avuto rapporti completi ma dopo il preliminare che io gli ho fatto, lui aveva la mano sporca di sperma. Dopo circa 10 minuti lo ha fatto lui a me con la mano sempre sporca. Dopo poco ha realizzato e se le è lavate e con la mano bagnata ha cercato di togliere tutto, domani prendo la pillola dei 5 giorni dopo, volevo chiederle quanto è il rischio di gravidanza e quanto sopravvivono gli spermatozoi sulla mano.



Gentile Martina, in un ambiente esterno, completamente diverso dalla vagina, come vestiti e pelle (in questo caso le dita della mano), la sopravvivenza degli spermatozoi è minima. Il liquido seminale, infatti, si secca e gli spermatozoi perdono la capacità di fecondare, perché vengono meno tutte le condizioni assicurate dall’ambiente vaginale, che per sua caratteristica ne preserva la vitalità e l’efficienza. Sarebbe comunque sempre buona cura avere norme igieniche accurate e non solo per proteggersi da una gravidanza indesiderata. Mi domando però per quale motivo non usiate un metodo contraccettivo sicuro come una pillola (o un altro contraccettivo ormonale) allo scopo di evitare sia problemi sia le ansie e le paure che lei sta provando oggi. Da tempo ormai esistono prodotti anticoncezionali che si adattano a tutte le donne, molto leggeri. La scelta della contraccezione di emergenza non è una soluzione perché la sua efficacia non è mai certa soprattutto se la si assume lontano dal momento del rapporto. Consideri anche che questo tipo di pillola agisce allontanando il picco ovulatorio dal rapporto che si teme fecondante, motivo per cui è indicato usare altra contraccezione nei giorni successivi. In altre parole la pillola dei giorno dopo (o dei 5 giorni dopo) non protrae la sua azione oltre il rapporto a rischio per il quale è stata assunta. Sicuramente lei avrà un ginecologo da cui recarsi, diversamente si rivolga a un consultorio e si faccia aiutare a scegliere un contraccettivo sicuro adatto a lei. Può comunque scrivermi ancora: posso io stessa aiutarla a scelere il prodotto che meglio si adatta al suo caso. Con cordialità.

