Una domanda di: Sonia

Salve, mi chiamo Sonia ho 31 anni e sono alla mia prima gravidanza. Sono di 7

settimane e oggi sotto consiglio della mia ostetrica mi sono recata in

pronto soccorso per dolori a utero e ovaie. Mi è stato detto che l’embrione cresce bene e c’è il battito, ma c’è un mancato accollamento polo

inferiore. Non mi e stato detto cosa significhi, so solo che mi è stato

detto di stare a riposo e mi hanno dato degli ovuli progeffik 200 mg. La mia

domanda è: sono a rischio di aborto? O la cosa si risolve? Sono molto in ansia.

La ringrazio.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

uno scollamento è molto comune, e circa una signora su tre ha perdite ematiche nel primo trimestre di gravidanza. Il riposo e il progesterone sono molto utili, per evitare che si estenda e metta a rischio la gravidanza. Posto questo, purtroppo solo il passare dei giorni ci potrà dire come evolverà la gravidanza, quindi occorre avere pazienza e aspettare. Con cordialità.