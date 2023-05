Sono basse queste beta?

Una domanda di: Ilaria

Sono incinta 6+3. Ultima mestruazione 12 aprile.

A 5+6 ho piccoli sanguinamenti marroncini e mi reco al PS. Mi visitano e vedono camera gestazionale e sacco vitellino, no embrione, ma mi dicono che

è normale perché sono a 5+6 e di ripetere l\’ecografia tra 7/10 giorni. Il sanguinamento mi dicono è a causa di un micro polipo cervicale.

Il giorno dopo avrei avuto la visita con la mia ginecologa e le spiego la situazione. Mi dice di andare ugualmente a fare la visita: mi fa eco e non

rileva embrione ma solo camera gestazionale e sacco vitellino. Mi dice di effettuare il dosaggio delle beta. Ho fatto le prime ieri, valore 1595. Sono basse? Devo fare le prossime martedì. La gine vede il polipo ma non sanguinamento dal polipo…non si sbilancia vuole vedere le beta e l’andamento della gravidanza. Sinceramente

non so cosa pensare! Da Ieri ho di nuovo perdite marroni, non abbondanti, ma ci sono. Idem stamattina. A cosa sono dovute? Ho anche fastidio tipo

doloretti mestruali. Il seno non è molto gonfio. Non ho nausea. Vorrei sapere cosa pensa della mia situazione. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, capisco la sua ansia di sapere il destino di questa gravidanza.

Oggi siamo a martedì e avrà il responso delle beta-hCG: speriamo che siano salite notevolmente rispetto alle precedenti (è l’incremento relativo piuttosto che il valore assoluto in termini numerici che ci conforta maggiormente sul buon andamento della gravidanza).

Guardi…a volte anche in presenza di dolori simil-mestruali e lievi perdite ematiche vaginali la gravidanza evolve nel migliore dei modi.

In altri casi, questi sintomi sono invece preludio a delle perdite ematiche più abbondanti della mestruazione solita, portando la paziente in pronto soccorso a capire che stia succedendo alla gravidanza.

Le perdite ematiche in gravidanza iniziale hanno differenti cause e non sempre sappiamo spiegarle con certezza.

Può darsi che il polipo cervicale non fosse responsabile delle perdite che invece venivano dall’utero e in particolare dalla sede dell’impianto dell’embrione nell’utero stesso…niente di più facile!

In altri casi, potrebbero essere conseguenza di un difettoso sostegno ormonale da parte dell’ovaio e si prova a correggerle integrando il progesterone sotto forma di ovuli vaginali.

In altre ancora, potrebbero essere “spia” di un’infezione a carico della cervice uterina…

Ci sono tanti diversi motivi di sanguinamento vaginale in gravidanza iniziale!

Per non sbagliare, solitamente si consiglia alla paziente di stare a riposo, evitando gli sforzi fisici (stare in piedi a lungo, correre, portare pesi…) e i rapporti sessuali (facilitano le contrazioni uterine).

Non significa che lei debba stare allettata!

Può concedersi anche qualche passeggiata a ritmo rilassato all’aria aperta…di sicuro aiutano a distendere il corpo e la mente.

Spero di averla confortata, mi tenga informata se desidera, cordialmente.



