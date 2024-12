Sono in menopausa?

Una domanda di: Maria

Salve, desidero sapere in base a questi valori se può essere premenopausa o

menopausa:

LH ormone luteinizzante : 50,00 miU

fsh : 72,4

estradiolo E2 : 167,00

Grazie.

Ps: dopo due mesi e 10 giorni senza ciclo, ho avuto una perdita di sangue, anche muco con sangue rosso. Ho avuto sintomi di ovulazione.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, la certezza di essere entrata in menopausa si ha quando le mestruazioni non compaiono per 12 mesi di seguito. Se dopo un anno di

amenorrea, cioè appunto di mancanza delle mestruazioni, ricomparissero perdite di sangue è più che opportuno rivolgersi immediatamente al proprio ginecologo per non trascurare le possibili cause che interessano utero e cervice (collo dell’utero) e che devono essere individuate attraverso indagini specifiche. L’età media della menopausa per le donne italiane è 50 anni (lei non indica la sua età, dato che, invece, sarebbe sempre importante riferire). L’età della menopausa è influenzata dalla genetica: si può prevedere l’età della propria menopausa riferendosi all’età in cui ci è andata la propria madre. In generale un valore di FSH superiore a 40 indica che l’attività delle ovaie è cessata. Le consiglio un controllo ginecologico per valutare da cosa sia dipeso il sanguinamento.

Cordialmente.

