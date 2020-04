Sono incinta?

Una domanda di: Aljona

Buonasera dottore ho avuto rapporti completi almeno 3 volte in questo periodo molto fertile, dopo il ciclo. Ora in questi giorni ho sonno stanchezza fame e piccoli dolori alla schiena e cambio spesso le mutandine e poi avverto la mattina l’urto di vomito. Posso essere in gravidanza? Mi risponde, per favore, così mi levo il dubbio? Grazie dottore gentilissimo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non posso che dirle che certo potrebbe essere incinta. Qualsiasi donna in età fertile che abbia rapporti sessuali non protetti nel periodo dell’ovulazione può concepire un bambino, quindi ovviamente anche lei (non mi dice la sua età ma suppogo che lei sia giovane). Le manifestazioni che mi riferisce potrebbero senz’altro essere espressione di concepimento avvenuto, tuttavia questa non è una certezza. L’unico modo per sapere con sicuezza se è incita è rappresentato dal test di gravidanza, che può effettuare a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Può usare il test fai-da-te che si esegue sulle urine. Le auguro che il suo desiderio si avveri. Mi faccia sapere, se vuole. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto