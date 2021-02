Sono incinta?

Una domanda di: Lucia

Salve! Ho utilizzato il test di ovulazione clearblue con doppio indicatore. Ho avuto l’ultimo ciclo l’11 gennaio. E dal 19 già è apparsa la faccina fissa! Ho voluto ripetere il test giusto così nei giorni seguenti e mi dava la faccina vuota., come era corretto fosse. Dal 25 gennaio invece mi appare la faccina lampeggiante, anche stamattina 30 gennaio! E mi esce quando vado a premere il seno del liquido bianco! Che significa?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

mi perdoni ma non saprei realmente cosa rispondere alla sua domanda. Le faccine sorridenti, fisse o lampeggianti indicano l periodo fertile, ma credo che questo lo sappia perché immagino abbia letto le istruzioni del test. Per quanto riguarda il liquido bianco che esce dai capezzoli, posso solo invitarla a non schiacciare questi ultimi perché non è una prassi raccomandabile. Per il resto, poiché non mi piace tirare a indovinare, né fare previsioni sulla base praticamente di nulla la invito ad attendere tranquillamente l’eventuale ritardo delle prossime mestruazioni per poi eseguire il test di gravidanza che è il mezzo che permette a una donna di scoprire se è incinta. Va bene il kit fai-da-te che si utilizza sulle urine. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

