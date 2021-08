Sono incinta e ho un’otite che non guarisce

Una domanda di: Maria

Buongiorno, sono a 11 e più settimane di gravidanza, un mese fa sono andata

in piscina e ho riscontrato l’otite. Ho assunto l’antibiotico ma dopo la cura ho ancora l’orecchio ovattato. E’ possibile che dopo un mese ancora non sia passato?

Dopo l’antibiotico non ho più assunto nulla, non vorrei perdere l’udito.



Aldo Messina Aldo Messina

Gentile signora,

dalla sua descrizione credo debba trattarsi di otite esterna, patologia molto frequente nel periodo estivo. Rappresentano una causa scatenante di questa patologia il bagno in piscina (in genere quelle non pubbliche nelle quali si tende a sovrabbondare nel disinfettante) o in zone marine con acque non pulite. Talvolta e credo sia il suo caso, è complice una pregressa condizione di tampone di cerume o di patologia dermatologica dell’orecchio esterno.

La sintomatologia è caratterizzata da intenso dolore risvegliato al solo tatto dell’orecchio esterno e talvolta da febbre (che in genere non supera i 38° C).

La terapia è antibiotica sia per via generale che locale.

Se il problema assume carattare ricorrente devono considerarsi due condizioni. La prima prevede che al termine della fase acuta ci si debba recare da uno specialista per rimuovere eventuali condizioni irritanti dell’orecchio esterno. La seconda, se sussiste familiarità positiva per diabete, implica l’esecuzione, presso un qualsiasi laboratorio, di una emoglobina glicata (è un esame del sangue).

Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

