Sono incinta o no?

Una domanda di: Federica

L’ultima mestruazione l’ho avuta il 4 dicembre. Rapporto a rischio il 10.

Il 3 gennaio ho avuto tanto flusso rosso intenso ma durato solo 1 giorno. Il 22 gennaio dopo aver fatto la pipì ho trovato altre macchioline rosa.

Stamattina dopo vari giorni di nausea ho fatto il test di gravidanza ed è risultato positivo con linea bella marcata.

Posso stare tranquilla sulla positività del test o viste le perdite intense del 3 gennaio c’è il rischio che io abbia avuto un aborto? Grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, avere un test di gravidanza positivo è certamente indicativo della partenza di una gravidanza. Le ipotesi a questo punto sono due:

normale evoluzione dell’evento biologico oppure interruzione dello stesso, pertanto contatti il suo specialista di fiducia o per effettuare un controllo ecografico, con il fine di valutare la sede dell’impianto della gravidanza, e nel frattempo effettui il dosaggio delle beta-hCG. Nel caso in cui il dosaggio evidenziasse un valore incoraggiante deciderà con il suo ginecologo la data per effettuare il primo controllo ecografico. Con cordialità.

