Sono incinta: posso continuare ad allattare?

Una domanda di: Ilenia

Sono una neo mamma la bimba ha 9 mesi la allatto al seno e ho scoperto che sono di nuovo incinta posso continuare ad allattare oppure devo fermarmi?

Grazie anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, buone notizie: è possibile continuare ad allattare in gravidanza!

Non ci sono rischi di provocare contrazioni uterine premature allattando in gravidanza in quanto la Natura fa in modo che questo accada solo dopo la 37° settimana, quando ormai siamo in dirittura d’arrivo…non è stupefacente?

Certo, è un impegno dal punto di vista energetico (sia fisico che mentale) e non sarebbe così strano se lei notasse nelle prossime settimane una minor produzione di latte o proprio l’assenza di quest’ultimo: il corpo deve fare economia e mettere da parte le scorte energetiche per l’allattamento del nascituro!

È quindi a mio avviso utile curare bene alimentazione e idratazione, magari sostenendosi anche con un multivitaminico per sicurezza…

Rispetto a quando smettere di allattare, non ci sono limiti: potrà capitare che la bimba si stacchi da un giorno all’altro, oppure che lei senta la necessità fisica di farlo o anche che si prosegua serenamente fino al prossimo parto (si chiama allattamento in tandem)…le auguro una gravidanza serena, vedrà che questa passa più in fretta della precedente!

Cordialmente.



