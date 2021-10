Sono incinta: posso fare l’amore?

Una domanda di: Giorgia

Sono di 11 settimane e avrei un quesito da porvi. Fino ad ora ho sempre

avuto rapporti completi non protetti, la mia ginecologa mi ha detto che non

ci sono problemi. Vorrei chiedervi se il liquido seminale maschile può

nuocere in qualche modo al bambino e se può essere veicolo di qualche

infezione.

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la sua ginecologa ha ragione: avere rapporti sessuali completi con il partner abituale è consentito. Anzi, viene incoraggiato perché è un modo per mantenere salda la coppia.Il problema si pone solo nel caso in cui l’uomo abbia un’infezione genitale, ma non credo proprio che sia questo il vostro caso, visto che non le è stata trasmessa alcuna infezione e lei è rimasta incinta. Stia dunque tranquilla: il liquido seminale del suo compagno non può nuocere in nessun caso al bambino. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

