Sono tornate le mestruazioni: posso continuare ad allattare?

Una domanda di: Lucia

Salve, ho 32 anni e un bimbo di 19 mesi che allatto ancora solo per addormentarsi e la notte mi cerca e si attacca. Mi sono tornate anche le mestruazioni. Volevo sapere se va sempre bene allattare. Ho provato anche a dare a colazione il latte ma lo sputa. E quindi anche la mattina prima di alzarsi dal letto lo allatto. In attesa di risposta la ringrazio.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Nessun problema nell’allattare anche se è ripreso il ciclo mestruale. Non ci sono controindicazioni a continuare l’allattamento anche per i pasti notturni e quel pasto del mattino che riferisce (all’inizio della lettera lei afferma che allatta solo al momento dell’addormentamento, poi però aggiunge che allatta anche durante la notte e al mattino, va benissimo, intendiamoci!).

