Sono vegetariana e sono incinta: quale integrazione?

Una domanda di: Veronica

Buongiorno, da 4 mesi ho iniziato assumere Folidex 400 mcg perché ho iniziato a cercare ha gravidanza. Ho scoperto scorsa settimana di essere incinta. Nel mese passato ho assunto a giorni alterni un integratore di vitamina B12 500 mcg in quanto la mia dieta è prettamente vegetariana su consiglio del farmacista. So che sia l’acido folico che la vitamina B12 sono utili all’organismo anche in gravidanza. Mi chiedevo non sarà troppo alto il dosaggio di vitamina B12? E potrebbe avermi fatto male? Ovviamente nel momento in cui ho scoperto la gravidanza l’ho sospeso in vista di sentire il ginecologo alla prima visita.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Veronica, gli studi disponibili sull'assunzione in gravidanza di integratori contenenti vitamina B12 non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell'embrione e del feto. La valutazione sulla supplementazione con vitamina B12 deve essere effettuata considerando la concentrazione di questa vitamina nell'organismo. Con una dieta vegetariana è necessario integrare questa vitamina, ma la valutazione della dose da assumere deve essere stabilita dal medico curante. Cordiali saluti.