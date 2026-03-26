Sorella “grande” con herpes labiale: come proteggere la piccolina?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 26/03/2026 Aggiornato il 26/03/2026

Ci sono alcuni accorgimenti da seguire per evitare che il lattante venga contagiato dall'herpes labiale: la prima regola è evitare contatti stretti tra lui e chi è colpito dall'infezione.

Una domanda di: Elena
Ho una bambina di 3 mesi e mezzo, mia figlia più grande ha l’herpes labiale. Le volevo chiedere la pericolosità, se la piccola dovesse venire a contatto col virus. E come mi devo comportare con la figlia più grande? Cerco di non farla avvicinare alla piccola e farle lavare spesso le mani.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma Elena,
la bambina più grande va curata con le specifiche creme anti-herpes. Come lei ben sa, non deve baciare la sorellina, non deve usare i suoi giochini né maneggiare il suo ciuccio ed è più che giusto lavarle spesso le manine, anche magari usando con movimenti leggeri una spazzolina morbida per le unghie. Anche la mamma in queste circostanze deve lavare spesso le mani. Per quanto riguarda la piccina tenga controllate le sue labbra e le gengive per individuare tempestivamente i segnali di un'eventuale infezione (che non è detto compariranno, non è automatico infatti che la bimba grande contagi la piccola). Da controllare anche la zona degli occhi perché l'infezione potrebbe svilupparsi anche qui. Un altro segnale di cui tenere conto è il rifiuto di mangiare e, più in generale, l'irritabilità. In tutti questi casi, dovrà contattare il pediatra. Con cordialità.

Sorella “grande” con herpes labiale: come proteggere la piccolina?

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