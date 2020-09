SOS nausea (fortissima)

Una domanda di: Veronica

Salve dottoressa sono alla decima settimana di gravidanza, ho nausea e mi sento sconcertata tutti i giorni tutto il giorno…. E quando dovrei mangiare diventa forte senso di vomito… Non posso prendere il Nuperal perché ho letto che può agevolare le convulsioni….

Io soffro di attacchi di emicrania con aura e come complicanza arrivano le convulsioni, quindi vorrei evitare un farmaco che può favorire questo stato che voglio assolutamente evitare. Cosa posso prendere in alternativa che funzioni? Perché il Nausil non funziona. Grazie.



Salve cara signora, in realtà nel foglio illustrativo di Nuperal è riportata questa raccomandazione:

“Fare attenzione nel caso di pazienti epilettici in quanto gli antistaminici sono stati talvolta associati a reazioni di ipereccitabilità con effetto paradosso, anche in dosi terapeutiche”

Lei mi dice di essere affetta da emicrania con aura, capace di complicarsi persino con convulsioni, ma non è una paziente epilettica in tutto e per tutto. Detto questo, sono dell’idea che anche un farmaco come Nuperal vada sempre prescritto dal ginecologo curante, come è giusto che sia…vi siete già confrontati su questo tema?

Inoltre mi permetto di far presente che in gravidanza esistono anche farmaci compatibili per il trattamento dell’emicrania: non vorrei che i sintomi che lei accusa derivassero da entrambe le componenti (ossia la compresenza di emicrania e nausea gravidica).

I farmaci maggiormente utilizzati per trattare l’emicrania, ossia i triptani, fortunatamente sono compatibili anche in gravidanza. Eventualmente anche l’Amitriptilina a basso dosaggio (Laroxyl 5/10 gocce al giorno) si può impiegare per ridurre la frequenza degli attacchi.

Per quanto riguarda la nausea, la prima “terapia” è di tipo comportamentale ossia cercare di spezzare di frequente il digiuno che esaspera i sintomi. Di solito si consigliano cibi secchi e freddi (ad esempio crackers, grissini, biscotti), anche una caramella prima di scendere dal letto al mattino può essere benefica per attenuare la nausea! E’ utile cercare di bere a piccoli sorsi, magari bevande un po’ gasate se le si desidera. Ci si può aiutare con Biochetasi compresse o al limite supposte o anche con Zenzero in capsule da 250 mg (3-4 cps/die).

Tra i rimedi per la nausea mi piace ricordare i braccialetti per il mal d’auto (denominati anche Seabands), che hanno una protuberanza in corrispondenza di un punto preciso del polso (lo stesso che si va a stimolare anche con l’agopuntura).

Esistono anche farmaci veri e propri per la nausea, come ad esempio la Tiamina (vitamina B1), la Piridossina (vitamina B6, contenuta nel Nuperal), il Plasil, il Talofen, l’Ondansetron…ma sono comunque su prescrizione medica e di solito sono riservati ai casi più gravi di iperemesi gravidica (ossia quei casi in cui gli episodi di vomito portano la donna alla disidratazione con perdita di più del 5% del peso corporeo pregravidico). Un dato che mi sembra rilevante, è sapere che l’iperemesi correla con alti livelli della beta-hCG, ossia l’ormone della gravidanza, quindi in qualche modo ci conferma il buon andamento della gravidanza in essere…lei soffre ma il suo piccolo/a sta benone!

Spero di averla aiutata e rincuorata, a disposizione se desidera, cordialmente.



