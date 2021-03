Sospetta craniostenosi: che fare?

Una domanda di: Francesca

Salve, sono la mamma di Nicola.

Il mio bimbo è nato alla 35 settimana +5gg.

Peso 2,285kg, lunghezza 45,5 circa. cranica 31,3. Siamo ricoverati all

ospedale microcitemico di Cagliari perche dicono che la testa del bambino è

cresciuta poco e vogliono scoprire le cause

Inoltre alla nascita aveva già la fontanella stretta, e a oggi è quasi

chiusa.

Sospettano craniostenosi, ieri hanno fatto una TAC e mi hanno detto che le

ossa del cranio non sono ancora calcificate, c’è la cartilagine che

permetterà al cranio di espandersi durante la crescita del cervello.

Lunedì faranno un prelievo di sangue per un esame genetico e martedì una

risonanza magnetica.

Oggi Nicola ha 3 mesi e 10gg. , la sua circonferenza cranio è di 38,5,peso

kg4480 lunghezza 59cm.

Vorrei chiederle quanto dovrebbe essere la circonferenza cranica del mio

bambino?!!!

Come si esclude Un craniostenosi?!

In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e porgo

distinti saluti.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile mamma di Nicola,

la circonferenza cranica ha avuto un buon sviluppo dalla nascita al 3 mese e si attesta sul 10 centile. Peso e altezza sono sul 25 centile. La differenza tra il valore reale della circonferenza e quello ideale non è molta: circa 1 cm, quindi per ora non è tanto la circonferenza cranica che tutto sommato continua a crescere, quanto la craniostenosi da possibile saldatura precoce delle ossa craniche. Per questo sono in corso accertamenti radiografici e genetici.

Comunque al giorno d'oggi ci sono tecniche chirurgiche che risolvono il problema della saldatura anticipata delle suture craniche e che si attuano sui 9 mesi di vita, se ovviamente dovesse essere necessario. Poi è giusto capire se alla base del problema esiste qualche alterazione genetica, cosa su cui si sta indagando. Cari saluti.