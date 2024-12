Sospetto di embolia polmonare in 21ma settimana di gravidanza: era giusto fare la TC?

Una domanda di: Zoe

Oggi ero in ps perché facevo fatica a respirare e battito accelerato, infatti nell’ecocardiogramma avevo battiti altini. Mi hanno fatto vari accertamenti, e avevo il D-Dimero a 1247, subito hanno avuto il sospetto di trombosi o embolia polmonare, mi hanno fatto l’eco nessuna trombosi, poi per escludere il peggio hanno voluto farmi una tac, mi fanno che ci andava di mezzo la mia vita e li ho ascoltati, l’ho fatta, il problema è che sono in gravidanza e sono a 21+3, continuo a sentirmi male per la bimba, perché non voglio averli rovinato la vita, per un sospetto. Ho tanta paura che le possa accadere qualcosa…





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Zoe,

qualche volta l’ansia in gravidanza gioca questi scherzi e non si può trascurare una possibile situazione trombotica così grave come la tromboembolia polmonare.

Il D-dimero ha valori che in gravidanza si possono riscontrare senza che questo significhi la presenza di una trombosi in atto.

Non deve preoccuparsi per la modica dose di radiazioni che sono state necessarie per condurre l’esame perché di certo hanno schermato la parte sotto diaframmatica e quindi l’esposizione a sorgenti ionizzanti è stata ridotta al minimo o addirittura è stata nulla.

Tenga presente che prima della 20esima settimana il margine superiore dell’utero è al di sotto della linea ombelicale, quindi non vedo problemi, credo che avrò una bellissima gravidanza e deve valutare con chi l’ha in cura se ha bisogno di un supporto psicologico per controllare la situazione che qualche volta genera sintomi tali da sospettare complicanze cardiovascolari che hanno solo una base emotiva e non organica. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto