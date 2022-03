Sospetto “micropene” in un bimbo di 10 anni

Una domanda di: Tiziana

Ho un bambino di 10 anni compiuti e sospetto un micropene. Da quando era piccolo ho notato questa cosa ma arrivato a 10 anni e non avendo visto una crescita del pene ho deciso di fare una visita endocrinologa. La misura è di 4 cm, al limite come mi ha detto la dottoressa e che per valutarlo devo aspettare la pubertà. Secondo lei è giusto aspettare la pubertà e non intervenire prima con una cura o anche con accertamenti clinici per capire se è tutto ok?

Mi è stata prescritta una lastra alla mano per vedere la crescita.del bambino e di rivederci tra otto mesi in attesa della pubertà.

La ringrazio anticipatamente.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

il sospetto di micropene in un bimbo di 10 anni non dovrebbe neppure venire, perché è troppo presto per valutare in maniera attendibile le dimensioni dell’apparato genitale maschile. Per poter stabilire se davvero c’è un problema occorre attendere i 14 anni e mezzo: solo a questa età, nel caso (raro) in cui davvero il pene non si fosse ancora sviluppato può essere opportuno intervenire. L’età media dell’inizio della pubertà nei maschi è 11 anni e mezzo: suo figlio ha 10 anni, non ha senso preoccuparsi della crescita del suo pene, che oltretutto è sempre preceduta dalla crescita dei peli pubici e dall’aumento di volume dei testicoli (ma lei non fa menzione di queste manifestazioni, quindi presumo non ci siano ancora).

L’ingrandimento del pene avviene dunque gradualmente dopo la comparsa di altri segni di pubertà.

Non mi ha scritto se il bambino è in sovrappeso: se lo fosse è anche possibile che la misurazione del pene sia stata in qualche modo sfalsata dalla presenza di adipe nella zona del pube, comunque sia 4 centimetri di lunghezza rientrano nella normalità. In relazione alla radiografia della mano, che dire? Da quanto riferisce mi sembra sia del tutto inutile effettuarla, perché la misura del pene di questo bambino esprime che la sua età ossea è di sicuro coincidente con quella anagrafica. Il dubbio che suo figlio abbia un’età ossea superiore a quella anagrafica solo perché il suo pene misura 4 centimetri non dovrebbe neppure sfiorare. Se quanto mi ha riportato corrisponde esattamente ai fatti, non posso che consigliarla di non preoccuparsi ulteriormente, di non sottoporre il bambino ad alcun accertamento né tanto meno di fargli affrontare una cura. Il pene di suo figlio crescerà tra gli 11 anni e mezzo e i 14 anni e mezzo, cioè quando la natura ha previsto debba accadere. Con cordialità.



