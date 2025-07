Sovrappeso e altri disturbi a 49 anni

Una domanda di: Elettra Ho 49 anni, volevo un giudizio, io da 3/4 anni anni ho un ciclo mestruale non più di 2 giorni, con poco flusso. Inoltre dal pap test dell' anno scorso è emerso che avevo 2 polipi endo eso cervicali benigni e ho anche un utero fibromatoso. Però negli ultimi mesi oltre ad avere un addome gonfio come incinta e duro, quando mi viene il ciclo il sangue e la pipì mi provocano dolori nella minzione e dolore radiante quadrante destro e rene. Volevo sapere di cosa può trattarsi. Preciso che ho avuto in questi anni aumento di peso elevato (sono arrivata a 113 chilogrammi) e ho difficoltà a perdere peso nonostante mangi poco e cammini tutti i giorni a piedi.



Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

i disturbi che lei riferisce possono essere legati alle modificazioni ormonali a cui si va incontro nel passaggio dalla vita fertile alla menopausa (cessazione definitiva dell'attività delle ovaie). Detto questo, quanto descrive merita comunque un approfondimento anche perché l’eccesso di peso può determinare dei rischi in presenza di polipi. Ritengo dunque opportuno eseguire, se possibile, un’ecografia pelvica ginecologica transvaginale e analisi del sangue comprensivi di dosaggi ormonali volti a valutare anche la funzionalità della tiroide. Bisogna escludere anche un'ipertensione e un aumento della glicemia che potrebbe essere l'anticamera del diabete. Per quanto riguarda il sovrappeso, che come ben sa è un fattore di rischio per varie patologie, ne deve parlare con il suo medico per poi eventualmente rivolgersi a un nutrizionista. Continui comunque con le camminate che sono mezzidi benessere. Cari saluti.





