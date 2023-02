Spasmex e lattulosio: sono rischiosi in gravidanza?

Una domanda di: Pina Cristina

Sono a 14+3. È una settimana che vomito e ieri sono stata in PS e mi hanno fatto due flebo. Oggi malgrado avessi preso il Dav prescritto dal ginecologo, ho avuto dolori forti credo legati non solo allo spostamento dell’ utero ma anche alla stitichezza. Sono stata in PS e mi hanno fatto 250 cc con due fiale di spasmex. Mi hanno suggerito il lattulosio e ho preso mezzo misurino stasera. Volevo sapere se tutta questa roba può provocare danni al bimbo Grazie mille.



Gentile Pina, gli studi che hanno valutato l’uso in gravidanza di medicinali contenenti fluoroglucina e trimetossibenzene (come lo Spasmex) non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto. Nel suo caso questi rischi appaiono ancor più improbabili, considerando la somministrazione occasionale e il periodo di gravidanza (dopo il I trimestre). Il lattulosio è scarsamente assorbito dal tratto gastrointestinale. Il suo uso in gravidanza non è associato a un aumento dei rischi per il feto. Cordiali saluti.

