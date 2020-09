Speck nei ravioli e rischio di toxoplasmosi

Una domanda di: Susanna

Sono alla 24ma di gravidanza, oggi ero a cena da parenti e hanno servito della pasta ripiena acquistata da un pastificio. Mi sono

accorta in seguito che alcuni ravioli erano ripieni di carne e altri di speck.

Ci può essere la possibilità di aver preso la toxoplasmosi in questo mese? E poi un altra domanda.. Ho dovuto ingerire una compressa che mi era appena

caduta su un tavolo pubblico di un parco, purtroppo era l’ultima e la dovevo assumere necessariamente. Ho corso qualche pericolo? Grazie per le vostre

risposte.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Susanna,

per quanto riguarda i ravioli, la cottura dei cibi uccide il toxoplasma, per cui ritengo improbabile che possa aver contratto l’infezione.

Difficile, invece, valutare i rischi infettivi associati all’assunzione della compressa. Credo che anche in questo caso la probabilità sia molto bassa, ma ci sono diverse variabili che dovrebbero essere considerate (per esempio il grado di pulizia o di possibile contaminazione, il tempo in cui la compressa è rimasta sul tavolo…).

Cordiali saluti.



