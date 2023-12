Speculum: il suo utilizzo può danneggiare il feto?

Una domanda di: Valentina

A seguito di perdite alla 21^ settimana di gravidanza + 6 giorni, ho eseguito due visite in due giorni consecutivi. La prima con la mia ginecologa, la seconda in ps in quanto non mi tranquillizzavo (una mercoledi e una il giovedì). In entrambi i casi è stato usato lo speculum, oltre che visita transvagianale ed eco con doppler. Dato gli esami ravvicinati, mi è venuto il terrore che questo possa aver comportato eventuali danni,soprattutto l’utilizzo dello speculum. La prego mi tranquillizzi.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non abbia timori la prego! L’impiego dello speculum in gravidanza è compatibile ma viene solitamente evitato nei controlli di routine perché parecchio fastidioso per la paziente. Diverso è il caso dell’accesso in pronto soccorso per perdite ematiche, naturalmente: in quel caso dobbiamo capire l’origine delle perdite e la loro entità, oltre che rilevare un’eventuale presenza di muco suggestivo per infezione vaginale concomitante. Presumo lei si riferisse a perdite ematiche e comprendo l’ansia che l’ha spinta a cercare un “secondo parere”. In effetti sono motivo di grande preoccupazione e vanno indagate anche in pronto soccorso se in quantità discreta (per intenderci, tali da richiedere un assorbente piuttosto che un proteggi-slip per arginarle). Non mi ha riportato l’esito di queste visite ma presumo non siano emersi motivi di allarme, per fortuna! Anche riguardo all’ecografia con color Doppler possiamo essere tranquilli: l’esame è perfettamente compatibile senza rischi per il nascituro. Infine, le due visite interne ravvicinate non possono costituire un pericolo ma al massimo un disagio momentaneo che non comporta indurimento della pancia successivo, come credo anche nel suo caso. Spero di averla rincuorata, che queste perdite non si presentino più e che lei possa finalmente apprezzare i movimenti del suo piccolo quotidianamente: sono la conferma più potente che tutto sta procedendo per il meglio! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto