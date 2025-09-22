Speculum in gravidanza: può provocare danno al bambino?

Una domanda di: Mariapina Buon pomeriggio dottoressa, sono di 16 settimane e a causa di un forte dolore pelvico mi sono recata al pronto soccorso. Fortunatamente il piccolino sta bene però durante la visita il medico ha utilizzato lo speculum e adesso ho tanta paura che abbia potuto provocare qualche danno al piccolino. Lei cosa ne pensa? La ringrazio in anticipo per la risposta.



Salve signora, lo speculum in pronto soccorso è necessario per valutare al meglio il collo uterino e l'interno della vagina. Può essere decisamente fastidioso in gravidanza e infatti lo si utilizza solo in casi particolari. Detto ciò, se lei al momento non avverte dolori pelvici e non presenta perdite di sangue dalla vagina, significa che non è successo nulla di grave utilizzandolo. In gravidanza il corpo "parla" e anche ad alta voce: appena c'è qualcosa che non va, ce ne rendiamo conto attraverso dei sintomi. Lei è stata in pronto soccorso per un forte dolore pelvico, infatti. Ha certamente fatto bene a verificare che tutto stesse procedendo per il meglio. A mio parere, è importante chiedersi se magari avesse fatto degli sforzi fisici ultimamente (non so: pulizie di fino in casa? lLa spesa portando le borse su per le scale?) oppure se il suo intestino sia particolarmente pigro negli ultimi tempi (anche la stipsi può essere causa di contrazioni uterine) o infine se avesse qualche sintomo strano nella minzione (urine maleodoranti o bruciore ad urinare?).

Mi immagino lei sia alla sua prima gravidanza e in questo periodo in cui la pancia ancora non pesa e sono finite le nausee del primo trimestre, il rischio è quello di strafare senza accorgersi. Magari le serve solo rallentare un pochino il ritmo…Spero di averla rassicurata, stia anzi state bene, cordialmente.

