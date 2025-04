Sperma con ph 9: segnala un’infezione?

Una domanda di: Mariapia Il mio ragazzo ha fatto lo spermiogramma e il ph è 9. Ha in infezione allo sperma? Posso rimanere incinta lo stesso? Perché stiamo provando ad avere un figlio e il suo urologo ha detto che è tutto ok che non si deve preoccupare perché gli esami sono a posto.



Mario Mancini

Gentilissima, il pH elevato può essere un indicatore di infezione della via seminale. In particolare se è affiancato da un'alterazione dell'aspetto dello sperma. Tracce rosate possono essere indicative di sangue nello sperma che spesso si associa a un'infezione. Una concomitante cistite nella compagna può aver trasmesso un batterio nello sperma al punto tale da colonizzare la prostata. Pertanto anche disturbi urinari come stimoli frequenti o bruciori nella minzione possono essere spie di infezioni. Il segno più importante è comunque una elevata concentrazione di leucociti nello sperma, che è una delle voci riportate insieme al pH. Se i leucociti (globuli bianchi) nello sperma superano il milione per ml è necessario effettuare una spermiocoltura per identificare il tipo di batterio che spesso si nasconde nella prostata. In caso di conferma sarà necessario il consulto con lo specialista andrologo per controllare la prostata, la cui alterazione è causa frequente di infertilità. Cordialmente.

