Spermiogramma poco incoraggiante: che fare se si desidera una gravidanza?

Una domanda di: Giovanna

Salve dottore ho 23 anni e mio marito 30 appena compiuti, è da maggio che proviamo ad avere una gravidanza ma senza alcun risultato… Ho fatto una visita ecografica ed è tutto ok mio marito ha fatto uno spermiogramma ed è uscito un po’ maluccio, 1 milione di spermatozoi in un 1,5 ml di liquido spermatico, così siamo andati dall’urologo e gli ha fatto un’ecografia ed è risultato tutto a posto. Il dottore dice che quel risultato può essere che sia dovuto a forte stress… Che mi consiglia di fare? È troppo presto? Ah inoltre mio marito sta assumendo integratore SPERMACT ed io sia l’acido folico che la Vitamina D… Mi risponda al più presto, grazie.



Cara Giovanna, le do la mia opinione, prosegua l’assunzione dell’acido folico mentre la vitamina D ha ben poco a che fare con la fertilità e non la vedo necessaria. Per quanto riguarda il marito, la conta seminale attuale rende molto improbabile un concepimento spontaneo, lo stress può influire, ma dovremmo escludere un aspetto infettivo, un varicocele, bisogna che lo controlli tra tre mesi e vedere se riguadagna valori di qualità se non vi è infezione e non vi è un varicocele ma se i parametri seminali fossero uguali sarebbe bene considerare un concepimento assistito che possa mettere questo sparuto numero di spermatozoi in grado di poter lavorare. Quindi vediamo il prossimo controllo con eco prostatica, che non ci sia infezione, vediamo anche una spermocoltura, controllo doppler delle vene spermatiche interne e controllo a tre mesi e poi ci farà sapere. Infine, faccio parte degli specialisti che credono che gli integratori per la qualità seminale non dimostrino una comprovata efficacia clinica e, anche in considerazione del loro costo, io non li considero validi e quindi non li prescrivo, è una scelta personale che altri specialisti possono vedere in maniera differente. Ci faccia sapere dopo aver fatto gli accertamenti.

