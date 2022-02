Spirale a 44 anni: è un metodo sicuro?

La spirale è uno tra i metodi contraccettivi più sicuri, ma se non lascia tranquille si può individuare un'alternativa con l'aiuto del ginecologo.

Gentile signora, il dolore lombare potrebbe tranquillamente essere un segno del ciclo imminente. Tuttavia, se non arrivasse nei tempi previsti, faccia pure un test di gravidanza. Per quanto riguarda la sicurezza del metodo contraccettivo, la spirale, medicata o meno, è certamente tra i metodi più sicuri. Potrebbe sostituire Jaydess alla scadenza con un altro tipo. Si consulti con il suo ginecologo di fiducia. Con cordialità.

