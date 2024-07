Spirale a 50 anni: era giusto metterla?

La spirale medicata al progesterone è indicata proprio per le donne di 45-50 anni con mestruazioni abbondanti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, la spirale (così si chiama il dispositivo intrauterino, detto anche IUD) medicata, cioè che contiene progesterone come quella che le è stata applicata è adatta prorpio alle donne della sua età con flussi mestruali abbondanti. Certo prima di inserirla occorre escludere che ci siano polipi endometriali e poi verificare se riesce a controllare la mestruazione. Si affidi ora alle cure del ginecologo dell’ospedale che saprà come aiutarla. Cordialmente.

Una domanda di: Anna Ho 50 anni e maggio del 2023 ho inserito la spirale kyleena perché ho sempre sofferto di ciclo emorragico, ma nel corso dell’ anno poco è cambiato e il mio ginecologo mi dice di aver pazienza che prima o poi le mestruazioni andranno quasi a scomparire. Oggi dopo 10 giorni di ciclo abbondante di cui gli ultimi tre emorragia mi sono recata in ospedale e il medico di turno mi ha trovato la spirale in vagina e ha dovuto estrarla. Ora ho ancora emorragia e mi hanno prescritto il primolut. Mi ha anche detto che la spirale messa dal mio ginecologo non era adatta al mio problema: è vero? Ed ora cosa mi consiglia di fare? Grazie.

