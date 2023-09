Spirale: che fare se non si sente più il filo?

Una domanda di: Marianna

Salve ho 38 anni e da 3 porto la spirale meccanica dopo una interruzione di gravidanza, il ciclo era sparito quasi del tutto fino a questo mese che mi è tornato per 5 giorni con dolori e molto abbondante, ho provato a sentire se c’era il filo ma non lo sento, devo preoccuparmi? Grazie per la risposta.



Cara Marianna, se non sente il filo della spirale deve fare un controllo ecografico per sincerarsi che sia ancora in sede e che non sia stata espulsa senza che lei se ne accorgesse. Questo è il consiglio a fronte di quello che lei mi riferisce perché non saprebbe come regolarsi da un punto di vista contraccettivo né interpretare questo flusso così abbondante. Quindi ha bisogno di una visita ginecologica ed eventuale ecografia pelvica. Cordialmente.

