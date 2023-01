Spirale: è sicura fin da subito?

Una domanda di: Ely

Ho inserito il 3 gennaio spirale in rame. Il 1° gennaio sono arrivate le mestruazioni, questa sera ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazione. Non ho ancora fatto un controllo per vedere se la spirale è posizionata bene ma non ho nessun dolore: è possibile che io sia rimasta incinta? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, la spirale (o IUD, Intra Uterine Device, cioè dispositivo intrauterino) in linea teorica svolge la sua efficace azione contraccettiva a partire dal primo giorno di applicazione, a patto ovviamente che non si sia spostata dalla sede in cui è stata inserita. Proprio per questo è raccomandato sottoporsi a un controllo ginecologico dopo le prime mestruazioni successive all’applicazione della spirale, allo scopo di verificare che non si sia spostata. Il controllo consiste in un’ecografia pelvica, che è l’unico mezzo per appurare con sicurezza che la spirale sia posizionata correttamente. Di più non posso dirle, perché appunto ci manca il dato relativo al controllo di cui sopra. Di conseguenza, se mai le mestruazioni non dovessero comparire diventerà opportuno effettuare un test di gravidanza. Tenga comunque presente che una spirale ben posizionata assicura un effetto contraccettivo pari a circa il 98-99 per cento. Con cordialità.

