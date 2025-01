Spirale medicata a 50 anni e mestruazioni che non arrivano più

Una domanda di: Marcella

Io ho 50anni e ho dovuto mettere la spirale al progesterone per problemini di ciclo troppo abbondante. L’ho messa ad ottobre. Ho avuto per

un periodo delle piccole perdite di sangue poi il 16 novembre è arrivato il ciclo molto leggero. Poi più niente. Volevo sapere se è normale questa

situazione, grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

nelle prime settimane dopo l’applicazione della spirale è normale avere piccole perdite di sangue, così come è normale che vengano le mestruazioni nei primi mesi. Lei ha messo la spirale medicata (con progesterone) proprio perché aveva perdite abbondanti…la funzione della spirale è proprio quella di ridurre il snaguinamento se non di farlo sparire del tutto. Va detto però che lei ha 50 anni e questa sua età rende possibile anche che la mancanza di mestruo sia dovuta alla una menopausa. Sono comunque sicuro che chi le ha messo la spirale queste cose glele abbia spiegate, dico bene? Se così non fosse, provi a sentirlo e vedrà che le verrà confermato quanto le ho appena scritto. Cari saluti.



