Spotting da pillola: come arrestarlo?

Una domanda di: Ludovica

Salve prendo la pillola da un bel po’ (Naomi) e sono alla seconda settimana del blister da tre, ma ieri ho cominciato ad avere dello spotting tipo pre ciclo, vorrei essere a posto senza spotting per il 31 dicembre, c’è qualcosa che posso fare? Per farlo smettete, per esempio prendere due pillole insieme o altro?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Sì siìprovi a prendere due invece che una, dovrebbe funzionare, certo. Quante ne ha prese fino adesso ? E’ nella seconda settimana di assunzione, ma che numero? Sono informazioni che servono … Con cordialità.

