Spotting con la pillola: che fare?

Una domanda di: Sofia

Sono una ragazza di 22 anni, da circa 3 anni assumo la pillola Naomi. Non mi ha mai dato problemi, negli ultimi mesi però ho notato dello spotting nella terza settimana del ciclo di assunzione, che si trasforma in perdite rosso vivo più abbondanti nella quarta settimana (che è quella in cui sospendo la pillola). Le settimane iniziano il martedì, di solito le perdite rosse mi vengono puntuali tra giovedì e venerdì. Oggi è già sabato sera e ancora vedo solo spotting marrone, neanche troppo intenso, e non sento i fastidi che di solito preannunciano le perdite rosse. È preoccupante? A me lo spotting non ha mai creato problemi, quindi ho continuato ad assumere la pillola e non sono andata dalla ginecologa, ma adesso mi viene un dubbio: forse significa che la pillola in realtà non ha funzionato correttamente in questi mesi? Ho avuto un rapporto il 27 aprile e sono terrorizzata all’idea di essere rimasta incinta. Non ho assunto farmaci che possono interferire con la pillola, non ho avuto vomito o diarrea, l’ho sempre presa intorno alla stessa ora (al massimo avrò fatto un paio d’ore di ritardo) e sono abbastanza sicura di non aver mai saltato neanche un giorno, perché controllo spesso il blister e non ho visto pillole arretrate. Questo mese lo spotting è iniziato circa 14 giorni fa, credo, comunque non ho notato nulla di anomalo e infatti aspettavo le perdite da sospensione come al solito, ma queste non sono arrivate. Una gravidanza mi sembra improbabile, perché mi sembra di aver assunto la pillola correttamente, ma non so davvero quale altra spiegazione darmi. Aggiungo anche che negli ultimi due mesi ho perso peso abbastanza rapidamente, ora peso 49,5 kg per 170 cm, quindi un po’ poco. Questo potrebbe influire? So che a molte ragazze il ciclo non viene a causa del dimagrimento. Sono molto preoccupata. La ringrazio sin d’ora. Cordiali saluti.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Cara Sofia, se la pillola, come lei dice, è stata assunta regolarmente non ci sono problemi relativi alla sua efficacia, può quindi escludere di essere incinta. Lo spotting è un effetto collaterale delle pillole a basso dosaggio come lei sta assumendo, quindi è legato all’assunzione del contraccettivo orale. Se però si sta protraendo da mesi, le consiglio di fare una visita per verificare che non ci siano altre cause. Aggiungo che è opportuno indagare più che altro perché ha perso peso così rapidamente, mi sembra di aver capito senza aver modificato la sua alimentazione e senza aver incrementato l’attività fisica. In casi come il suo, controllerei prima di tutto la funzione della tiroide attraverso il dosaggio degli ormoni tiroidei che si effettua mediante un semplice prelievo di sangue. Ne parli con il suo medico. Con cordialità.

