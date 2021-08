Spotting con l’anello

Una domanda di: Federica

Buon pomeriggio gentile dottoressa, come sta? Spero tutto bene. Le scrivo

per aggiornarla sulla mia situazione di spotting avvenuta 3 mesi fa, dopo

visita ginecologica mi sono state trovate delle cisti ovariche. Sia per

quelle e sia per evitare altre gravidanze visto che ne ho già avute due, mi

è stato prescritto l’anello anticoncezionale kirkos. Il primo mese di

assunzione ho avuto perdite nella seconda settimana, poi sparite da sole…

Il secondo mese di utilizzo nessuna perdita… Questo mese, il terzo, ho

avuto delle perdite il giorno prima della rimozione dell’anello e cioè 3/4

giorni prima del ciclo indotto dalla rimozione dell’anello. Ho chiamato il

ginecologo e mi ha detto che è tutto normale e bisogna continuare così per

altri mesi fin quando il mio organismo si adatterà. Quindi per lui non c’è

nulla da cambiare (eventuale pillola) ed è tutto normale. Lei cosa ne pensa

in base alla sua esperienza? Nella speranza che abbia passato una bella

estate, la saluto cordialmente. Grazie per la sicurezza e spero rassicurante

risposta.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Federica, anch’io come il suo ginecologo curante non ritengo queste piccole perdite ematiche qualcosa di anomalo per cui ci sia addirittura da mettere in discussione la sua terapia contraccettiva. Direi che fanno parte dei possibili effetti collaterali e che ci aspettiamo che nei prossimi mesi la situazione si regolarizzi e vadano a sparire questo tipo di episodi.

Se così non fosse, se quindi gli episodi di spotting invece che diradarsi dovessero intensificarsi, allora saremmo autorizzati a rimettere in discussione il tipo di cura.

In ogni caso, immagino che il suo ginecologo le abbia prospettato un controllo ecografico a distanza per il monitoraggio delle cisti ovariche, dico bene?

In quella occasione credo si potrà decidere con più elementi come proseguire il trattamento nel suo caso particolare.

Spero di averla confortata, cordialmente.



