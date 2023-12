Spotting con l’anello durante una cura con Tapazole

Mentre si sta assumendo il Tapazole, può essere più opportuno preferire un determinato contraccettivo orale piuttosto che l'anello, allo scopo di evitare sanguinamente inattesi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Francesca, in attesa che il Tapazole curi il disturbo è meglio che lei torni al Diane, perché questo prodotto ha una straordinaria formulazione ed è in grado di assorbire le variazioni delle proteine che trasformano gli ormoni (SHBG) meglio dell’anello. Ne parli con il suo ginecologo e veda se condivide il mio punto di vista, perché lui ha tutte le informazioni cliniche che la lettera non può trasmettermi. Se ha bisogno ulteriori informazioni noi rimaniamo a disposizione. Un saluto cordiale.

Una domanda di: Francesca Ho assunto Diane per 3 anni per ovaio policistico, notando netti miglioramenti e senza problemi. Ho iniziato poi a soffrire di ipertiroidismo a inizio 2023 e l’endocrinologa ha suggerito di alleggerire il trattamento estroprogestinico, insieme all’assunzione di Tapazole. Con il ginecologo abbiamo provato di comune accordo ad usare Kirkos. Nel corso degli ultimi 8 mesi in cui sto usando l’anello vaginale, solamente per tre mesi casuali il sanguinamento è stato regolare (maggio, giugno, ottobre). Ho sempre spotting 6/7 giorni prima della rimozione dell’anello. Cosa consiglia di fare in questi casi? Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

Se si aspetta che un bambino di 4 anni non abbia proprio nulla (né tosse né naso che cola) per mandarlo all'asilo, si corre il rischio di tenerlo a casa tutto l'anno. »

Gli Specialisti Rispondono

L'impiego dello speculum non è controindicato in gravidanza, anche se si cerca di evitarlo semplicemente per evitare alla futura mamma una sensazione fastidiosa. »

Gli Specialisti Rispondono

Una certa percentuale di lattanti rigurgita abitualmente dopo i pasti senza che questo sia il sgenale di un problema o interferisca sulla crescita. Solo se il piccolo smette di aumentare di peso (o cresce troppo poco) il rigurgito va considerato un sintomo da non sottovalutare. »

Gli Specialisti Rispondono

Per capire quale possa essere la cura più adatta per controllare una tosse che si protrae per giorni e giorni è prima di tutto necessario focalizzarne l'origine. »

Gli Specialisti Rispondono

Posto che le ragioni di una prescrizione vanno richieste al medico che l'ha effettuata, è senz'altro possibile che in caso di gravidanza in età avanzata, anche senza particolari fattori di rischio, venga indicato l'uso dell'aspirinetta (il Cardirene) per giocare d'anticipo sull'eventuale comparsa di... »