Spotting dopo la pillola del giorno dopo

A causa di un rapporto non sicuro, siamo andati a prendere la pillola del giorno dopo. Il rapporto è avvenuto i giorni successivi dopo il ciclo, ovvero era il periodo non fertile, però per sicurezza ho voluto comunque prenderlo. Dopo l’assunzione della pillola, tre giorni dopo, la mattina ho visto, quel che mi è sembrato, spotting, ma poi il flusso il giorno dopo è aumentato e a me sembra proprio flusso da ciclo. Quindi non sono sicura se mi è tornato il ciclo dopo meno di una settimana (Il ciclo precedente mi è finito il 7 di gennaio, il primo giorno era il 2) a causa del medicinale, oppure è una cosa di cui mi dovrei preoccupare un pochino.



Gentile Elena,

non si deve preoccupare, è proprio l’effetto della pillola d’emergenza, e grosso modo dovrebbe significare che ha funzionato. I giorni successivi al ciclo in realtà sono giorni pericolosi perché gli spermatozoi possono sopravvivere anche alcuni giorni nell’apparato genitale femminile, quindi per un’ovulazione precoce (ma non troppo) si può rimanere incinta. In genere il ciclo riparte da queste perdite, ma comunque non c’è niente di cui preoccuparsi. Saluti.

