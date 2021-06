Spotting dopo l’interruzione precoce della pillola

Una domanda di: Silvia

Buongiorno Dottoressa,

circa due settimane fa ho iniziato ad utilizzare, per la prima volta, la pillola ( zoely). Avendo avuto nell’immediato effetti collaterali molto fastidiosi, su consiglio del mio ginecologo l’ho interrotta.

Circa tre giorni dopo l’interruzione ho iniziato ad avere macchie marroni, non costanti, ma ormai presenti da 4 giorni.

Volevo chiederle innanzitutto se è normale, e poi, quanto dureranno queste macchie?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

E’ perfettamente normale, dovrebbero durare qualche giorno, ma un nessun caso sono un cattivo segno, quello che durano non importa, cara. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

