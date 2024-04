Spotting dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Francesca

Il 9 febbraio mi sono dovuta sottoporre ad un trattamento farmacologico in seguito ad un aborto spontaneo alla sesta settimana. Il 10 marzo ho avuto la visita di controllo con esito positivo. Il 20.03 ho avuto il primo ciclo che è durato fino al 24.03. Poi nella settimana successiva un paio di giorni di perdite marroni. Questo mese invece è da sabato che a giorni alterni quando mi asciugo dopo aver urinato trovo delle gocce rosate- marroni scure, qualche crampo addominale e mal di testa, come se il ciclo fosse imminente: è normale questo spotting perché io essendo abituata ad un ciclo regolare vorrei sapere se è solo una fase di assestamento. Grazie mille.



Cara Francesca,

quello che lei ha è del tutto normale perché dopo un aborto per 15 giorni il sistema ovulatorio è inibito.

Necessita circa 15 giorni per produrre un ovocita maturo e 12 giorni per la fase post ovulatoria.

Qualche sussulto ormonale è possibile e da qui i suoi sintomi che sono comuni a quasi tutte le pazienti che hanno subito un aborto spontaneo. Cordialmente.



