Spotting e irregolarità mestruale

Una domanda di: Chaimaa

Sono nata il 19/06/1985 e sono di origine marocchina. Ho il ciclo super regolare ho due: bimbi una ragazza di 16 anni e il piccolo di 3 anni è mezzo, ho avuto il ciclo il 17 /05/2020 regolare poi il 5/06

cominciano delle goccioline rosse vivo si ferma per un giorno, il terzo giorno perdita marroni più niente per 2 giorni, l’11giugno perdita di sangue tutto

di un colpo una grossa quantità di sangue per 3 giorni con dei piccoli coaguli sangue . Oggi 15/06 piccole perdite di sangue, sabato 13 giugno sono andata al pronto soccorso ho fatto un’ecografia e gli esami del sangue niente di anormale e nessuna gravidanza in corso. Mi hanno detto solo: ha del sangue come quello delle mestruazioni, vada a consultare il suo ginecologo.

Ho chiamato la mia ginecologo e mi ha detto che è normale !!! Io non ho mai avuto una cosa del genere e mi chiedo cosa è successo ? Perché ho avuto le mestruazioni 10 giorni prima ? E adesso quale data devo ritenere giusta ? Potrei essere incinta ma non si vede ancora negli esami del sangue ?



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Signora,

lei è già stata valutata da specialisti. La sua ginecologa l'ha rassicurata, quindi per il momento credo possa stare tranquilla. E' chiaro, però, che se la condizione di irregolarità mestruale/spotting dovesse persistere, sarà consigliabile effettuare un nuovo consulto specialistico, per prendere in considerazione l'opportunità di prescriverle esami del sangue, al fine di valutare la situazione ormonale. Eventualmente potrà anche essere necessaria una isteroscopia, per una valutazione diretta dell'endometrio, che è il tessuto di rivestimento interno dell'utero. Con cordialità.