Spotting e pillola contraccetiva

Una domanda di: Sara

Prendo la pillola Naomi ricominciata da circa 4 mesi dopo la pausa. Sono 2 mesi che a metà blister iniziano perdite mucose e scure: può trattarsi di spotting?

Cosa posso fare per bloccarle nell’immediato?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Sara,

“spotting” significa piccole perdite di sange, è solo la definizione di un sintomo che non dice nulla sualla causa. Nel suo caso deve prima di tutto sottoporsi a una visita ginecologica volta a escludere che vi siano particolari problemi. Inoltre va eseguito il pap test. Una volta stabilito che lo spotting è riconducibile esclusivamente alla piccola, se dovesse perdurare insieme con il ginecologo valuti l’opportunità di cambiare tipo di contraccettivo orale: ce ne sono alcuni che riducono le perdite. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto