Spotting in bimba di otto anni

Una domanda di: Veronica

Mia figlia di otto anni ha avuto uno spotting e ha già il bottone mammario: cosa posso fare? È vicina la comparsa del menarca? Io pensavo le accadesse a

11 anni come è accaduto a me … Da una ecografia fatta risultano dei follicoli: posso

intervenire in qualche modo?





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

non mi ha detto se nella bambina sono comparsi oltre al bottone mammario (piccolo rigonfiamento del seno

che prelude lo sviluppo delle mammelle) i peli nella zona del pube e, se

sì, da quanto tempo. Sono questi due segni, infatti, che orientano la previsione,

permettendo di ipotizzare cosa accadrà da qui a breve. In generale, la

perdita di sangue (spotting) potrebbe essere un’avvisaglia di pubertà e di menarca ma potrebbe anche rappresnetare un fenomeno occasionale, che non avrà alcun seguito né sfocerà in nulla per mesi e mesi. Credo senz’altro che la bambina vada portata

in un Centro di endocrinologia pediatrica dove verrà valutata la situazione

nella sua globalità per poi, eventualmente, pianificare una strategia volta

a impedire che si verifichino anzitempo arresti della crescita. Sarà opportuno anche sottoporre la bambinaa una radiogrfia della mano, per valutare la sua età ossea.

Mi tenga aggiornato, se le fa piacere. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto