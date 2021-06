Spotting in una bimba di 12 anni

Una domanda di: Angela

Buongiorno, mia figlia di quasi 12 anni a maggio ha avuto per qualche giorno

delle perdite scure.Le ho fatto mettere gli assorbenti ma solo a volte erano

macchiati.Ora a distanza di 24 giorni sono tornate sempre nella stessa

modalità. Mi devo preoccupare? La bambina è alta 153 e pesa circa 48

kg. Grazie.



Gentile signora,

mi riferisce davvero troppo poco per permettermi di darle una risposta esauriente. Tuttavia presumo che sua figlia presenti altri segnali di pubertà: il bottone mammario e la peluria nella zona del pube. Se così fosse, si può pensare che queste piccole perdite scure rappresentino un “preavviso”, annuncino l’imminenza del menarca, cioè della prima mestruazione che probabilmente arriverà entro circa due mesi. Mi permetto di aggiungere che il peso di questa bambina è superiore a quello che dovrebbe avere. Un’alimentazione varia, ben bilanciata, costituita da alimenti sani (no merendine, patatine, fuori-pasto) e l’attività fisica sono la soluzione. Cari saluti.

