Spotting in una bimba di 12 anni: è già menarca?

Una domanda di: Alessandra

Mia figlia ha compiuto 12 anni a febbraio. Presenta peli pubici e un inizio di seno, in questi giorni ha avuto piccole

perdite (quantificabili in curva una goccia al giorno). Come età credo vada bene, il mio pensiero principale è che è ancora piccola dalla struttura complessiva sembra ancora una bambina, anche il viso è proprio da bimba e soprattutto è ancora bassa, non ha avuto lo scatto di crescita (146 cm per 36 kg di peso) aggiungo che io non sono per niente alta, 157, mio marito circa 180 cm. Le aggiungo per ultima cosa che fa nuoto agonistico con 6 allenamenti settimanali.

Le chiedevo se posso ritenere tutto nella norma o se sia consigliabile una visita di controllo.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora, innanzi tutto direi che non c’è alcun bisogno che sua figlia venga sottoposta a indagini particolari. Le piccole perdite di sangue potrebbero essere un preludio di menarca (prima mestruazione) o potrebbero anche essere il menarca stesso. In ogni caso, non è detto che tra un mese si ripresentino, ma potrebbe volerci ancora un significativo lasso di tempo prima della comparsa di un ciclo regolare. A influenzare un eventuale rallentamento potrebbe anche essere l’intensa attività fisica a cui sua

figlia si dedica: in letteratura è noto che le giovani atlete possono entrare in pubertà più tardi rispetto alle adolescenti che non praticano sport. Per quanto riguarda l’altezza, stia tranquilla, è possibile che sua figlia prima dei 18 anni di età cresca ancora fino a raggiungere almeno la sua stessa statura. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto