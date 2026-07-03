Spotting in una ragazzina mulatta di quasi 10 anni: può essere il menarca?

Una domanda di: Serena Mia figlia di 9 anni e 8 mesi ha avuto due giorni di spotting scuro. Ha bottone mammario e peluria pubica e ascellare, sicuramente avanti di un paio d'anni. Accelerazione dello sviluppo da inizio anno, alta 151 cm e pesa 43 kg. Mulatta, fisico robusto e longilineo, molto diverso da me che alla sua età ero in sovrappeso e molto più formosa. Io alta 160 cm, padre 183 cm. Posso sperare sia un episodio isolato e che il menarca arrivi un po' dopo?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile mamma Serena,

in ambito scientifico è noto che le bambine afroamericane o afroitaliane, incluse le ragazzine mulatte come la sua, anticipano la pubertà rispetto alle bambine di origine europea. In base a questo le posso dire che non ci sarebbe nulla di anomalo se il lieve sanguinamento che riferisce fosse già il menarca. In questa eventualità la sua ragazzina, comunque, aumenterebbe di statura ancora di almeno 5-6 centimetri. Per capire se proprio di menarca si tratta dobbiamo attendere quello che accadrà tra 28-30 giorni. Se dopo questo lasso di tempo dovesse ripresentarsi un episodio di spotting, magari più consistente di questo, allora potremo pensare di essere in presenza di una mestruazione vera e propria. Invece, se questo sanguinamento fosse un episodio isolato, non destinato a ripetersi a intervalli regolari (per esempio di 28 giorni), possiamo ritenere che non si sia trattato di menarca ma di un'avvisaglia, di un'anticamera delle mestruazioni che verranno. In questo caso sua figlia potrebbe crescere ancora di una decina di centimetri e questo vale anche tenendo conto dell'alta statura del padre. Cari saluti.

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