Spray igienizzante finito accidentalmente sul viso a inizio gravidanza

Una domanda di: Sara

Salve, oggi mentre facevo delle normali pulizie ho inavvertitamente spruzzato uno spray igienizzante contro un mobile, non so come ma me lo

sono ritrovato tutto in faccia e l’ho sentito sugli occhi. Sono in gravidanza. Ho subito lavato il viso e sciacquato gli occhi, nessun

arrossamento o fastidio. Ho solo paura per eventuali rischi al feto (sono a 6+3). Sicuramente sono in uno stato di allerta immotivato. Sono giorni che

mi sento ansiosa per ogni minima cosa. Ringrazio in anticipo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Sara,

è alquanto improbabile che i rischi per lo sviluppo dell’embrione siano aumentati in seguito all’esposizione accidentale al prodotto. L’assorbimento oculare e attraverso la cute del prodotto è, infatti, scarso (ancor più se ha provveduto subito a lavare viso e occhi). Il fatto che non abbia avuto effetti indesiderati a livello locale indica che la quantità che è entrata in contatto con gli occhi è stata irrilevante. Credo proprio che possa stare tranquilla. Cordiali saluti.

