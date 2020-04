Spray igienizzante: può far male in gravidanza?

Una domanda di: Sara

Ho sempre usato il napisan spray per igienizzare la cucina a fine giornata e anche adesso che sono in gravidanza uso questo prodotto. Da poco

ho cambiato usando sempre napisan spray ma con potere sgrassante e una profumazione al limone…essendo spray probabilmente qualcosa respiro ma mi

chiedevo se potesse danneggiare o fare male al bimbo che aspetto. Grazie

dell’attenzione.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

le sostanze contenute nel Napisan spray non comportano rischi per le persone quando inalate nel corso dell’utilizzo e non sono segnalati possibili rischi a carico del feto.

La quantità eventualmente assorbita dall’organismo dopo inalazione è, in ogni caso, trascurabile.

Cordiali saluti.



