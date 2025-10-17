Spray nasali decongestionanti: sono pericolosi in gravidanza?

Una domanda di: Benedetta Salve, ho già letto sue risposte in cui informa che gli olii essenziali nel vicks non sono dannosi per il feto in gravidanza se assunti per uso topico oppure orale. Vale anche per il vicks inalante? Io quindi posso usarlo in questi giorni che ho forte congestione nasale senza problemi? Possibile che non esista nessun medicinale valido che si possa prendere in gravidanza? Non mi trovo con i prodotti naturali oppure omeopatici.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Benedetta,

in generale, non ci sono farmaci con efficacia documentata da solide prove scientifiche nel curare il raffreddore. Alcuni farmaci possono alleviare i sintomi, come per esempio la congestione nasale. Gli spray decongestionanti in gravidanza non sono associati a un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto e, in caso di necessità e dietro consiglio medico, possono essere assunti. Si raccomanda, però, di impiegarli solo per terapie di breve durata (non più di 3 giorni). Un uso prolungato può danneggiare le mucose nasali e peggiorare la congestione. Cordialmente.

Cordiali saluti,



